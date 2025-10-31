Многодетным стало проще оформить социальную карту через регпортал Подмосковья

В Подмосковье для многодетных упростили оформление социальных карт через региональный портал госуслуг. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всего с начала года социальные карты через сайт госуслуг региона оформили более 390 тыс. раз. Теперь в рамках услуги работает сервис автоматической проверки права на льготу по категории «Многодетная семья».

В ведомстве напомнили, что получить услугу можно в разделе «Поддержка», далее — «Соцкарты и документы». Готовая пластиковая карта в течение 16 рабочих дней поступит в выбранный МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе используется ИИ при оказании жителям госуслуг.