Многоэтажку со встроенным детсадом возведут в Солнечногорске для жителей аварийных домов

Дом с встроенным детсадом возведут в поселке Поварово под Солнечногорском в рамках расселения аварийного жилфонда, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Многоэтажка появится на Школьной улице. В здании будет 17 этажей. В новостройке возведут 705 квартир. Общая жилая площадь составит почти 28 тысяч квадратных метров.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2026 года. В новые квартиры смогут переехать жители трех аварийных домов, расположенных в микрорайоне №2. Ожидается, что ключи им выдадут весной 2027-го.