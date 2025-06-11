Мобильную бригаду экстренного реагирования создали в Подмосковье для оказания психологической и социальной помощи

В Подмосковье появилась мобильная бригада экстренного реагирования для оказания жителям психологической, социальной и юридической помощи. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«В состав бригады вошли более 120 высококвалифицированных социальных специалистов, в основном это психологи, но также есть медики и юристы», — рассказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

В число экстренных случаев, когда специалисты выезжают на вызов, входят жестокое обращение с детьми, суицидальное поведение детей, ЧП, буллинг, необходимость оказания помощи бойцам СВО и их семьям.

Информация о случаях, в которых необходима помощь мобильной бригады, будет поступать от экстренных служб.

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