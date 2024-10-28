Мобильные эколаборатории совершили более ста выездов за месяц в Подмосковье
Фото: [Минэкологии МО]
Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили сто три выезда за октябрь. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
В ведомстве отметили, что за месяц планировалось совершить девяносто выездов. Таким образом, план был перевыполнен.
В 75 случаях специалисты выезжали для анализа качества воздуха в округах Подмосковья, в одиннадцати случаях — для оценки чистоты водоемов, в двух — для оценки уровня шума.
Также в октябре в регионе согласовали установку еще трех стационарных постов контроля качества воздуха — в Котельниках, Лосино-Петровском и Солнечногорске.