Мобильные комплексы совершили 5,6 тысячи выездов с начала года в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С января мобильные комплексы совершили порядка 5,6 тысячи выездов для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В рамках выездов врачи осмотрели около 170 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бригады медиков формируются исходя из потребностей жителей. Расписание выездов мобильных комплексов доступно на сайтах медучреждений региона. Для прохождения обследования потребуются паспорт и полис ОМС.
«Важно, чтобы все жители могли получать качественную и доступную медицинскую помощь», - отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.