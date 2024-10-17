Мобильные комплексы совершили 5,6 тысячи выездов с начала года в Подмосковье

С января мобильные комплексы совершили порядка 5,6 тысячи выездов для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках выездов врачи осмотрели около 170 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бригады медиков формируются исходя из потребностей жителей. Расписание выездов мобильных комплексов доступно на сайтах медучреждений региона. Для прохождения обследования потребуются паспорт и полис ОМС.