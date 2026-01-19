Мобильные лаборатории за неделю провели 26 рейдов по контролю качества воздуха в Подмосковье
В Подмосковье за неделю качество воздуха проверили в 16 округах
Фото: [ГКУ МО "Мособлэкомониторинг"]
В Подмосковье за неделю мобильные лаборатории провели 26 рейдов по контролю качества атмосферного воздуха. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Проверки провели специалисты ГКУ МО «Мособлэкомониторинг». Рейды проходили в 16 муниципалитетах.
Качество воздуха проверили по 32 параметрам. Полученные результате передали в министерство для проведения дальнейшего анализа и принятия мер.
