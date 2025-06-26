Мобильные ветеринарные пункты в июле будут работать в 42 парках Подмосковья

В июле в 42 парках Подмосковья будут работать мобильные ветеринарные пункты. Ознакомиться с графиком их дежурств можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В таких пунктах можно будет сделать питомцу необходимую прививку. Также специалисты могут зарегистрировать животное в едином региональном реестре. Если питомец не чипирован, ему на месте могут установить чип.

К примеру, один из пунктов будет открыт в «Парке Памяти» в Наро-Фоминске — с 12:00 до 17:00 1 июля. А с 15:00 до 17:00 4 июля можно будет получить ветеринарную помощь в парке «Солнечная» в Балашихе.

Ранее в министерстве рассказали, что электронный помощник ветеринарного кол-центра региона за три месяца принял 9,3 тыс. звонков.