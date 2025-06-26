В Подмосковье электронный помощник кол-центра ветеринарии за три месяца принял 9,3 тыс. звонков

В Подмосковье электронный помощник кол-центра по вопросам ветеринарии Вита с конца марта обработала 9,3 тыс. звонков. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, 1,6 тыс. звонков были переведены на оператора в сфере ветеринарии. Чаще всего жители обращались в кол-центр по вопросам собак без владельцев — было зарегистрировано 1,4 тыс. таких звонков. Еще 798 звонков были связаны с записью на прием к ветеринару, 751 — с местами произрастания борщевика, 717 — с вакцинацией питомцев.

Номер кол-центра — 8 (800) 550-65-22. Звонки принимаются круглосуточно.

Ранее в министерстве сообщили, что с начала года в кол-центр поступило более 4 тыс. звонков по вопросам отлова безнадзорных собак.