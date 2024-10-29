Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов с начала года

Мобильный комплекс НИКИ детства с начала текущего года совершил 120 выездов в городские округа Подмосковья, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Специалисты учреждения выезжают в муниципалитеты для осмотра пациентов с тяжелыми патологиями. Это позволяет своевременно поставить диагноз и назначить необходимое лечение.

С января врачи осмотрели около девяти тысяч маленьких пациентов. По итогам медосмотров 660 детей направили в НИКИ детства для прохождения углубленной диагностики.