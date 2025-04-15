Модернизация контейнерных площадок пройдет в Химках

В 2025 году в Химках в рамках работы по улучшению системы обращения с отходами модернизируют 37 контейнерных площадок, они будут оборудованы с учетом современных требований — с удобным доступом и защитой от погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, например, работы пройдут на улицах Молодежная, Горшина, Вишневая и Совхозная. Помимо этого, в этом году в округе продолжат реализацию экологического проекта по установке фандоматов для вторичных ресурсов. Здесь появятся более 100 новых емкостей для приема текстильных отходов и пластиковых бутылок, что повысит уровень раздельного сбора отходов и снизит нагрузку на окружающую среду.

В пресс-службе напомнили, что за выброс мусора в непредназначенных для этого зонах нарушителям грозит административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.