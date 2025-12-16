Модернизация Володарского ВЗУ в Подольске выполнена уже наполовину

В Подольске уже наполовину выполнили работы по модернизации Володарского водозаборного узла. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы проводит Подольский «Водоканал». ВЗУ был построен в 1958 году. Сейчас производительность насосной станции составляет 16 тыс. кубометров в сутки. После реконструкции этот показатель увеличится почти до 20 тыс.

Завершить работы по реконструкции планируется в четвертом квартале следующего года.

