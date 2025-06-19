Модернизацию 32 объектов теплоснабжения проведут в Подольске в этом году

В Подольске в 2025 году модернизируют 32 объекта теплоснабжения, сообщили в Министерстве энергетики Московской области. Соответствующая региональная госпрограмма проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Всего в плане 2025 года — почти 600 мероприятий по модернизации около 200 котельных и 450 км тепловых сетей», — отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.

Подольск входит в число округов-лидеров по объемам работ. В этом году в муниципалитете планируется провести 32 мероприятия более чем на 2 млрд руб. Это 30 участков теплосетей и две котельные. В результате повысится надежность теплоснабжения для 187 тыс. жителей.

Одним из ремонтируемых объектов в округе является котельная на улице Победы. После реконструкции увеличится ее мощность. На объекте заменили оборудование, установили умные датчики, построили новые дымовые трубы и подводящий газопровод. Сейчас котельная в режиме пусконаладки.

Также в Подольске провели большую работу по диспетчеризации котельных, установив умные датчики на 86 объектах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, сколько мероприятий по модернизации водоснабжения и водоотведения проведут в регионе в 2025 году.