Модернизацию водозаборного узла и насосной станции провели в Подольске

МУП «Водоканал» Подольска провел модернизацию водозаборного узла «Львовская» и насосной станции «Кузнечики № 3». Реконструкция потребовалась в связи с высокой степенью износа оборудования.

Всего в этом году в Подмосковье проведут 150 мероприятий по модернизации водоснабжения и водоотведения, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На объектах в Подольске заменили шкафы управления, контроллеры, модемы, датчики давления и уровнемеры. Также обновили вентиляционные системы частотных преобразователей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход реконструкции очистных сооружений в Дубне.