Модный показ «Душа России» прошел в Подольске. В мероприятии приняли участие 15 дизайнеров и мастеров, а также более 80 моделей всех возрастов. В их числе — 78-летняя модель Тамара Сунницкая, которая также занимается лоскутным шитьем. В течение последних трех лет ее группа шьет одеяла для участников специальной военной операции.

Проект «Душа России» помогает женщинам всех возрастов и профессий попробовать себя в роли моделей.

«Наши модели – это обычные женщины от 13 до 78 лет, разных профессий и размеров. Мы хотим, чтобы каждая почувствовала себя особенной и раскрыла свою женственность», – рассказала основатель проекта Ирина Просянкина.

В рамках показа совместно с творческой группой «Истоки» прошла благотворительная акция по продаже детских рисунков «Животные глазами детей». Все вырученные деньги были направлены в приюты для животных в Донецке и Горловке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе стартует зимний сезон в парках. Жителей и гостей области ждет множество культурных и спортивных мероприятий.