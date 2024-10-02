Модульный ФАП открыли в селе Спасс в Волоколамске
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Фельдшерско-акушерский пункт, возведенный по технологии модульного строительства, заработал в селе Спасс под Волоколамском. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В пункте смогут получить медпомощь около тысячи жителей, включая 175 детей. Пациенты могут проконсультироваться со специалистом, поставить прививку, пройти медосмотр.
Также в ФАПе фельдшер ведет диспансерное наблюдение граждан с хроническими заболеваниями.