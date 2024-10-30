Модульный ФАП открылся в селе Ивашково в Шаховской
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Ивашково в Шаховской. Он стал уже седьмым в регионе, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Учреждение расположено на Новой улице, 3А. Здесь на протяжении уже почти сорока лет трудится фельдшер Людмила Кузина.
В ФАПе будут оказывать медпомощь жителям указанного села, а также деревень, которые расположены поблизости. Это Косилово, Новое Несытово и Старое Несытово. В общей сложности это около тысячи человек, в том числе порядка ста детей.
«Медицина в сельских территориях продолжает становиться современной и удобной как для жителей, так и для медицинских работников. Мы не только открываем новые пункты, но и ремонтируем действующие», - отметил первый замглавы Минздрава региона Максим Максимов.