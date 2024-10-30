Модульный ФАП открылся в селе Ивашково в Шаховской

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Ивашково в Шаховской. Он стал уже седьмым в регионе, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Учреждение расположено на Новой улице, 3А. Здесь на протяжении уже почти сорока лет трудится фельдшер Людмила Кузина.

В ФАПе будут оказывать медпомощь жителям указанного села, а также деревень, которые расположены поблизости. Это Косилово, Новое Несытово и Старое Несытово. В общей сложности это около тысячи человек, в том числе порядка ста детей.