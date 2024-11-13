Моющие и чистящие средства начали производить в Рузе

Средства для мытья посуды и уборки начали производить в Рузе, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. В запуск линии было инвестировано десять миллионов рублей.

Проект реализует компания «АМ.РУ». Предприятие производит гели для стирки, кондиционеры для белья, жидкое мыло, средства для мытья полов и посуды — всего 56 видов продукции.

Сейчас на заводе выпускают две тонны продукции в сутки. В планах — повысить производительность линии до двенадцати тонн в сутки. На предприятии создано десять рабочих мест.