Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Подмосковье в субботу

Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируются в регионе в субботу, двадцать третьего ноября. Предупреждение распространило ГУ МЧС России по Московской области.

Так, по прогнозу, завтра в области местами вероятны снег и мокрый снег, а также порывы ветра до пятнадцати метров в секунду. В некоторых районах мокрый снег может налипнуть на деревья и провода.

Непогода прогнозируется с полуночи до полудня, добавили в ведомстве. Жителей призвали к осторожности на улице.