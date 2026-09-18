Молодежь Подмосковья приняла участие в международном фестивале в Екатеринбурге

Делегация Подмосковья приняла участие в Международном фестивале молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Почти 300 человек от Московской области стали частью этого большого праздника. Наши ребята зарядились эмоциями, познакомились с участниками из разных стран, много танцевали, пели и делились культурными традициями, узнали много интересного. Каждый нашел для себя что-то важное — новые знания, друзей, идеи для будущих проектов», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Фестиваль проходил с 11 по 17 сентября. В нем приняли участие 10 тыс. человек из 191 страны мира и 89 регионов России.

Программа фестиваля состояла из нескольких секций, в их числе — «Знание-программа», «Молодежь в культуре», «Добрая программа», экскурсионная программа, объединяющая программа, детская программа.

Амбассадор Росмолодежь.Гранты из Одинцово Леонид Змиевский, автор проекта «Погружение в науку через увлекательные уроки в виртуальной реальности», представил свои разработки.

Также состоялось Шествие молодежи мира, в котором приняла участие делегация Подмосковья. Тысячи молодых людей в национальных костюмах и с народными музыкальными инструментами прошли по тематическому маршруту.

Ребята из Подмосковья посещали лекции и дискуссии, участвовали в культурных и спортивных активностях, ездили на экскурсии, поднимались на гору в Сысерти, посетили Верхнюю Пышму и Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании, пробовали местные деликатесы, ходили на концерты и паблик-токи.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».