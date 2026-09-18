Александр Двойных отдал свой голос на избирательном участке в Домодедове
Сенатор Александр Двойных проголосовал в Домодедове
Фото: [Мособлизбирком]
Член Совета Федерации Александр Двойных принял участие в выборах в Подмосковье. Он отдал свой голос на избирательном участке в Домодедове, сообщает Мособлизбирком.
«Что касается Совета Федерации, конечно, для нас критически важно, кто будет работать в Государственной Думе, потому что это совместная работа над законами. Мы имеем высокий уровень взаимодействия и всегда очень качественно подходим к решению задач, которые есть у наших отраслей, у наших регионов», — отметил он.
Двойных подчеркнул, что качество будущих законов — в руках каждого избирателя.
«И с учетом активности граждан нашей страны есть уверенность в том, что будет избран профессиональный, нацеленный на результат парламент», — сказал он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.