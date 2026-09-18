Александр Двойных отдал свой голос на избирательном участке в Домодедове

«Что касается Совета Федерации, конечно, для нас критически важно, кто будет работать в Государственной Думе, потому что это совместная работа над законами. Мы имеем высокий уровень взаимодействия и всегда очень качественно подходим к решению задач, которые есть у наших отраслей, у наших регионов», — отметил он.