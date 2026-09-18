Александр Двойных отдал свой голос на избирательном участке в Домодедове

Сенатор Александр Двойных проголосовал в Домодедове

Общество

Фото: [Мособлизбирком]

Член Совета Федерации Александр Двойных принял участие в выборах в Подмосковье. Он отдал свой голос на избирательном участке в Домодедове, сообщает Мособлизбирком.

«Что касается Совета Федерации, конечно, для нас критически важно, кто будет работать в Государственной Думе, потому что это совместная работа над законами. Мы имеем высокий уровень взаимодействия и всегда очень качественно подходим к решению задач, которые есть у наших отраслей, у наших регионов», — отметил он.

Двойных подчеркнул, что качество будущих законов — в руках каждого избирателя.

«И с учетом активности граждан нашей страны есть уверенность в том, что будет избран профессиональный, нацеленный на результат парламент», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.

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