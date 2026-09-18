Огромная трагедия: умер младший брат звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой

Младший брат заслуженной артистки РФ, 56-летней актрисы Анастасии Мельниковой — Александр — умер 7 сентября. Ему было чуть за 50 лет, сообщило KP.RU.

О смерти Александра стало известно только сейчас. С ним простился режиссер Алексей Герман-младший, для которого тот был практически родным братом.

Герман-младший знал Александра с детства: их родители дружили семьями и крестили детей друг друга. Режиссер вспоминает Александра как умного и благородного человека, талантливого юриста, всегда готового прийти на помощь.

Герман-младший назвал смерть Александра огромной трагедией и признался, что испытывает большую боль. У Александра остались жена Марина и трое детей.

Семья Мельниковых хорошо известна в Санкт-Петербурге. Почти все ее члены связали жизнь с медициной. Дед Анастасии — Александр Васильевич Мельников — был знаменитым хирургом-онкологом и академиком АМН СССР.

По стопам деда пошли родители Анастасии — Рюрик Александрович и Елена Олеговна, а также ее старший брат Олег. Александр избрал иную стезю и стал юристом. Анастасия — единственная из близких, кто сделала актерскую карьеру.

Ранее брат актрисы Натальи Даниловой, живущий на Украине, высказался о ее смерти.