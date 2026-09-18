Опубликован сборник ранних записей Дэвида Боуи

Отмечается, что в релиз вошли ранние записи британского рок-музыканта Дэвида Боуи 1965 года, когда он выступал под именем Дэйви Джонс. CD- и цифровая версии содержат 22 композиции, 10 из них ранее не издавались. На виниле — 11 треков, шесть из которых публикуются впервые.

В работе над материалом участвовали Джимми Пейдж, известный по работе с Led Zeppelin, и пианист Ники Хопкинс, который сотрудничал с The Beatles и The Rolling Stones. Одна из неизвестных песен, I Want Your Love, была представлена еще в июле. Вскоре после этих записей Боуи отказался от имени Дэйви Джонс, чтобы его не путали с участником The Monkees.

Музыканта прозвали «хамелеоном рок-музыки» за постоянное изменение стиля и звучания. Боуи скончался в 2016 году в возрасте 69 лет из-за рака печени, с которым боролся на протяжении полутора лет.

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