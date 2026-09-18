Табетки убивают кошек: названы главные ошибки хозяев при лечении животных

Заболел кот или пес — и хозяин тут же вспоминает про аптечку на кухне или советы бабушки. Болеутоляющее, прополис на ранку, травяной отвар: на первый взгляд безобидный набор. Однако для четвероногого пациента такое лечение нередко заканчивается отравлением или тяжелыми осложнениями. Ветеринар Петр Смирнов в беседе с REGIONS объяснил, почему домашняя помощь так опасна.

Ключевое заблуждение владельцев — видеть в питомце уменьшенную копию человека. Обмен веществ у животных устроен иначе, поэтому привычное для нас лекарство может обернуться для них ядом. В первую очередь это касается обезболивающих: ибупрофен и напроксен бьют по желудку, почкам и печени. Отдельная история — парацетамол, который для кошек смертелен.

Травы тоже не панацея. Растения, кажущиеся безвредными, вызывают у животных рвоту и расстройство стула, а некоторые виды откровенно токсичны. Например, лилии для кошек — смертельный враг: опасны стебли, листья и даже вода из вазы, где стоял букет.

Насторожить должно и желание лечить питомца прополисом или эфирными маслами. Наносить их на поврежденную кожу особенно рискованно. Прежде чем что-то мазать, надо понять природу раны, сыпи или воспаления. Концентрированные масла на коже или шерсти приводят к потере координации, рвоте и другим тревожным симптомам.

Еще одна ловушка — советы из интернета. Если животное вялое, не ест и не пьет, страдает от боли, его мучает рвота или сбилось дыхание, дорога каждая минута. Смирнов заметил, что хозяева обычно тянут несколько дней, а в клинику привозят питомца уже в критическом состоянии. Правильный шаг — сразу набрать ветеринара и описать картину.

Справедливости ради: часть человеческих препаратов в ветеринарии действительно применяется. Но назначать их должен только врач, а дозировка зависит от вида, веса, возраста и самочувствия животного.

Ранее REGIONS предупреждал, какие продукты приводят к тяжелым отравлениям и операциям у животных. Делясь с любимцем ужином, люди забывают, насколько различаются пищеварительные системы человека и зверя.