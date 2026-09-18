Роман Терюшков посетил Центр общественного наблюдения Московской области

Роман Терюшков: российские выборы — самые открытые и прозрачные

Общество

Фото: [Мособлизбирком]

Депутат Государственной думы Роман Терюшков посетил Центр общественного наблюдения Московской области. Он отметил, что работ центра позволяет показать миру, что выборы в России — самые прозрачные.

«В этом центре, который открыт у нас на территории Московской области, мы можем отслеживать все для того, чтобы показать мировому сообществу, что в России всегда проходили и проходят самые открытые, прозрачные выборы», — приводит его слова Мособлизбирком.

Депутат добавил, что за ходом голосования следят, в том числе международные наблюдатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.

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