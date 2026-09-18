Роман Терюшков посетил Центр общественного наблюдения Московской области
Роман Терюшков: российские выборы — самые открытые и прозрачные
Фото: [Мособлизбирком]
Депутат Государственной думы Роман Терюшков посетил Центр общественного наблюдения Московской области. Он отметил, что работ центра позволяет показать миру, что выборы в России — самые прозрачные.
«В этом центре, который открыт у нас на территории Московской области, мы можем отслеживать все для того, чтобы показать мировому сообществу, что в России всегда проходили и проходят самые открытые, прозрачные выборы», — приводит его слова Мособлизбирком.
Депутат добавил, что за ходом голосования следят, в том числе международные наблюдатели.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.