Бойцы спецоперации из Московской области проголосовали на выборах
Участники СВО из Подмосковья проголосовали на выборах
Фото: [Мособлизбирком]
Военнослужащие из Подмосковья, которые находятся в зоне СВО, проголосовали на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
По словам бойцов, для них участие в выборах — это не формальность, а важный выбор, за которым стоит будущее их родных и всей страны.
«Мы сейчас далеко от родных мест, но продолжаем следить за тем, что происходит дома. Для меня участие в выборах — возможность самостоятельно выразить свою позицию», — отметил член Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.