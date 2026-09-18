Герой России, фельдшер из Ступина Людмила Болилая проголосовала на выборах в Московской области. Она отметила важность участия в голосовании.

«Голосование — это возможность самим определить будущее страны. Решение наших жителей — это спокойный, но предельно ясный и четкий сигнал всему миру: нашу сплоченность не разрушить. Стабильность — это уверенность в завтрашнем дне, когда важные решения принимаются с учетом интересов людей, а не ради сиюминутных эффектов. И эта уверенность начинается с голоса каждого избирателя», — подчеркнула Болилая.

Фото: [ пресс-служба "Единой России" ]

Также в Домодедове свой голос на выборах отдал сенатор от Московской области Александр Двойных. Он отметил, что от выбора каждого жителя региона зависит, каким будет состав Госдумы и регионального парламента.

«От этих решений зависят развитие федерального и регионального законодательства, формирование бюджета. В конечном счете все это напрямую отражается на качестве жизни людей — в экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении и других вопросах», — отметил Двойных.

В Подмосковье можно проголосовать на избирательном участке или дистанционно (при условии заблаговременной регистрации). Для граждан, которым сложно самостоятельно посетить участок, предусмотрено голосование на дому. Прозрачность процесса и соблюдение порядка на участках обеспечивают наблюдатели. В их числе — около 4 тыс. представителей партии «Единая Россия».