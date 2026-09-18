Сплошная онкология: Кушанашвили отреагировал на смерть Чепикова и рассказал о своей операции

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков умер в возрасте 59 лет. По словам близких, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

56-летний российский журналист Отар Кушанашвили, который ранее рассказывал о собственной борьбе с онкологией, посвятил Чепикову публикацию в своем блоге, сообщает Super.ru. Телеведущий выразил соболезнования близким спортсмена и призвал подписчиков внимательнее относиться к своему здоровью.

«Светлая память! Сплошная онкология. У меня 28-го, сразу после „Натальной карты“, еще одна операция. Молю: будьте бдительны», — написал журналист.

При этом он не уточнил, какая именно операция ему предстоит.

В мае 2026 года Кушанашвили пожаловался на боли в желудке, которые иногда преследуют его после пережитой болезни. У Отара в июне 2024 года диагностировали рак — опухоль в брюшной полости, после чего он перенес три операции. Затем ведущий прошел курс химиотерапии.

Ранее журналист Отар Кушанашвили назвал Ксению Собчак незаслуженно богатой кормилицей Константина Богомолова.