Вздутие не пройдет само: гастроэнтеролог предупредил о смертельной опасности

Если вздутие не проходит, живот увеличивается и становится напряженным, дело может быть не в переедании, а в смертельно опасном состоянии — гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил, что тянуть с таким симптомом нельзя. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач назвал самую опасную причину выраженного и нарастающего вздутия — кишечную непроходимость. Она может сопровождаться сильной болью и заметным увеличением живота. При этом не отходят ни газы, ни стул. Причиной непроходимости может стать опухоль или другое механическое препятствие. Такое осложнение встречается и при болезни Крона, если в кишечнике образовались стриктуры — участки сужения.

Похожая картина бывает при токсическом мегаколоне, добавил Симаков. Это редкое, но грозное осложнение воспалительных заболеваний кишечника. Врач подчеркнул: за опасным вздутием, как правило, стоит серьезное заболевание, которое уже было у человека. Обычное переедание выглядит иначе — живот раздувается после большой порции или нескольких газообразующих продуктов, съеденных за раз. Усилить неприятные ощущения могут стресс и недавно перенесенная вирусная инфекция.

Симаков призвал не игнорировать тревожные сигналы. Если вздутие становится постоянным спутником, а живот увеличивается и напрягается, нужно срочно обратиться к врачу.

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