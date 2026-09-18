Новая волна: Европа готовится к наплыву украинских беженцев зимой

Европа готовится к новой волне украинских беженцев — по данным Berliner Zeitung, массовый приток может начаться уже грядущей зимой из-за суровых холодов и ударов по энергетике. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что континент готовится к наихудшему сценарию на востоке. Сочетание морозов и разрушенной энергетической инфраструктуры может вынудить миллионы людей покинуть Украину. По данным УВКБ ООН, в начале года за пределами страны находились более 5,9 млн. ее жителей, и большинство осели именно в Европе. Если ситуация ухудшится, это совпадет с уже существующим кризисом беженцев, создавая дополнительную нагрузку на социальные системы и рынки жилья.

Berliner Zeitung подчеркивает: новый поток может стать серьезным испытанием для европейских стран, которые и без того спорят о квотах и финансировании. Германия, принявшая наибольшее число украинцев, уже ощущает давление

Ранее стало известно, что на Украине перешли к насильственной мобилизации, сотрудники ТЦК начали вторгаться в жилье.