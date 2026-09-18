Российские войска наращивают удары по ключевой инфраструктуре Украины, и украинские железные дороги теряют от 37 до 40 локомотивов ежемесячно. Об этом сообщает Politico.

За время конфликта уничтожено более 500 локомотивов, причем 60% из них — за последние восемь месяцев. Это не просто цифры: железные дороги остаются основным способом перевозки военных грузов, техники и личного состава. Лишившись тягового состава, украинская логистика начинает пробуксовывать, а восстановить локомотивный парк быстро невозможно — это сложная и дорогостоящая техника.

Ранее стало известно, что на Украине перешли к насильственной мобилизации, сотрудники ТЦК начали вторгаться в жилье.