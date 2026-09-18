Осень бьет по сердцу: невролог раскрыл главную опасность, которую все игнорируют

Осенью сердце страдает не столько от холода, сколько от того, что мы делаем из-за него — невролог Алексей Маматов предупредил, что с наступлением прохлады люди резко перестают двигаться, и это запускает цепочку опасных изменений. Об этом сообщают «Известия».

Врач объяснил: летом человек может много ходить, а осенью почти перестает. За несколько недель работа всей системы кровообращения перестраивается, и это становится ударом по сердцу. Другая опасность — изменения в питании. В рационе появляется больше соли, сахара и кофе, а воды люди пьют меньше. Дополнительную нагрузку создает стресс, который провоцирует рост рабочей нагрузки.

Маматов подчеркнул: защититься от этих рисков помогают четыре простых правила. Нужно достаточно двигаться, полноценно спать, пить необходимое количество воды и сбалансированно питаться. Однако врач предостерег от упрощенного взгляда на проблему. Изменения в самочувствии не всегда связаны только с осенью. Иногда человек приходит с жалобой на сердце, а в процессе выясняется, что проблема шире: нарушения в работе сосудов, дефициты, метаболические или гормональные изменения.

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