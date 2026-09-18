Герой России Людмила Болилая приняла участие в голосовании в Подмосковье

Людмила Болилая приняла участие в голосовании в Ступине

Общество

Фото: [Мособлизбирком]

Герой России и фельдшер Людмила Болилая приняла участие в голосовании в Подмосковье. Она проголосовала на избирательном участке на улице Горького в Ступине, сообщает телеканал 360.

«Раньше выборы для меня были, скорее, праздником. А сейчас, конечно, смотришь на этот процесс совершенно по-другому. Обращаешь внимание, как организован процесс, какие люди идут на участки и, самое главное, с каким настроением», — сказала она.

Болилая отметила, что люди активно идут на избирательные участки. Также она подчеркнула важность участия жителей в выборах.

«Участвовать в выборах — действительно важно. Именно в эти дни каждый человек может напрямую выразить свою позицию и принять участие в решении того, кто будет представлять интересы жителей. Этот вопрос — нашей общей ответственности за будущее страны, за развитие Подмосковья и наших городов», — заявила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.

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