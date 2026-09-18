Герой России Людмила Болилая приняла участие в голосовании в Подмосковье

«Участвовать в выборах — действительно важно. Именно в эти дни каждый человек может напрямую выразить свою позицию и принять участие в решении того, кто будет представлять интересы жителей. Этот вопрос — нашей общей ответственности за будущее страны, за развитие Подмосковья и наших городов», — заявила она.