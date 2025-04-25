Молодежь Подольска приняла участие в одном из мероприятий регионального форума «Мы — будущее. Сила смыслов». Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В рамках форума в КДЦ «Подмосковье» прошел публичный разговор с ветераном боевых действий, экспертом по информационной безопасности Даниилом Безсоновым. В нем приняли участие представители молодежи со всей области, в том числе из Подольска. Это студенты и активисты общественных организаций.

Форум «Мы — будущее. Сила смыслов» — это флагманский проект Министерства информации и молодежной политики Подмосковья. В его рамках проводятся встречи молодежи с экспертами из разных сфер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал участников паблик-тока, проходившего в рамках форума, и поблагодарил их за активность и неравнодушие.