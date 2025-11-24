Молодежная акция «Стань донором крови» прошла в Подольске
Около 50 студентов Подольска приняли участие в акции по сдаче крови
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Молодежная акция «Стань донором крови» прошла в Подольске в местном подразделении Московского областного центра крови. В ней приняли участие около 50 студентов.
Всего с начала года в Подмосковье заготовили более 70 тонн крови, сообщили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.
Для участия в акции подольским студентам потребовались паспорт и СНИЛС. В число участников вошел руководитель местного отделения «Волонтеров Подмосковья» Александр Шаповалов. Он рассказал, что совершил уже 45 донаций и скоро получит знак почетного донора.
