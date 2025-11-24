Молодежная акция «Стань донором крови» прошла в Подольске в местном подразделении Московского областного центра крови. В ней приняли участие около 50 студентов.

Всего с начала года в Подмосковье заготовили более 70 тонн крови, сообщили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

Для участия в акции подольским студентам потребовались паспорт и СНИЛС. В число участников вошел руководитель местного отделения «Волонтеров Подмосковья» Александр Шаповалов. Он рассказал, что совершил уже 45 донаций и скоро получит знак почетного донора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности программы диспансеризации и регулярного прохождения медосмотров.