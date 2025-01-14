Молодого человека, напавшего с ножом на трех человек в магазине Щелково, заключили под стражу

В Подмосковье заключили под стражу молодого человека, который ранил ножом трех человек в продуктовом магазине в Щелково. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

«Суд, выслушав доводы сторон, заключил мужчину под стражу до 13 марта 2025 года», - говорится в сообщении ведомства.

Преступление было совершено ночью 13 января в магазине на Краснознаменской улице. Уроженец Волгоградской области в возрасте 20 лет без причины напал на 22-летнего покупателя и несколько раз ударил его ножом в шею. Тот смог вырваться. После этого парень нанес ранения двум сотрудницам супермаркета.

Молодого человека смогли обезвредить и задержать. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Фигурант признал вину и просил суд избрать меру пресечения, которая не связана с лишением свободы.