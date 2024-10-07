Молодогвардейцы из Московской области отправились в зону СВО

Отряд добровольцев из 17 регионов России, включая троих жителей Подмосковья, отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Так, в зону СВО уехали руководитель каширского отделения «МГЕР» Дмитрий Ишков и его заместители Степан Фетисов и Владимир Попов, они будут проходить службу в рядах бригады ГРОМ «Каскад».

«В эти непростые времена важно не оставаться в стороне и отправляться туда, где вы нужнее всего. Спасибо парням за героизм и самоотверженность, которые они уже не раз демонстрировали, отправляясь в зону боевых действий. Мы будем с ними и их семьями на связи, чтобы помочь всем необходимым. И, конечно, ждем благополучного возвращения домой», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Напомним, что в Подмосковье работает уникальный центр отбора на военную службу по контракту, он расположен в Балашихе. В нем жители любого региона могут оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов. После этого они смогут рассчитывать на разные выплаты и льготы для себя и своей семьи.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77, на сайте. Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.