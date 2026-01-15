Молодые семьи из Московской области получили жилищные сертификаты

Три молодые семьи из подмосковного Чехова получили социальную выплату на приобретение жилого помещения или постройку дома, в торжественной обстановке сертификаты вручили Потаповым, Новицким и Дергачевым. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, свидетельства получили 10 молодых семей из Шаховской, в том числе семья участника специальной военной операции. В Краснознаменске новоселье вскоре отпразднуют шесть молодых семей.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» реализуется с 2013 года в рамках муниципальной программы «Жилище», в ней могут принять участие жители региона младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.