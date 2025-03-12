Монтаж металлоконструкций пролета путепровода стартовал в Сабурово

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ходе работ по строительству дороги-дублера Пятницкого шоссе. В Сабурово начали монтировать металлоконструкции пролетного строения путепровода. Их общая масса будет составлять 1,1 тыс. тонн.

Также в рамках проекта устанавливаются опоры мостового сооружения через Синичку, строится ливневка в районе поселка Отрадное, переустраиваются инженерные сети.

Завершение работ запланировано на третий квартал следующего года.

Дорога будет пролегать от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Протяженность дублера превысит 5,2 км.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о начале очередного этапа реконструкции Каширского шоссе. Работы ведутся в Ленинском округе.