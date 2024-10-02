Монтаж пролетного строения путепровода над железной дорогой завершился в Аникеевке

В Аникеевке были завершены работы по монтажу пролетного строения путепровода над железнодорожными путями, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На данный момент путепровод возведен на 60%. Монтаж металлоконструкций в центре пролетного строения был одним из наиболее сложных этапов возведения объекта.

Сейчас здесь продолжают монтировать пролетное строение со стороны Волоколамского и Новорижского шоссе, проводят дорожные работы, строят ливневку.

Протяженность путепровода превысит четыреста метров.