Морская смена стартовала в лагере «Родина» в Подольске

Морская смена стартовала в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске. В ее рамках в учреждении отдохнут 320 детей. Ребят распределили на 11 отрядов.

В летних лагерях Подмосковья в этом году проходят экологические уроки. Их посетили уже более 3,5 тыс. детей, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Смена в лагере «Родина» открылась с традиционного построения и сдачи рапортов командирами отрядов. После этого каждый отряд придумал тематическое название, а вожатые представили творческий номер. Ребят поприветствовала директор лагеря. Кульминацией церемонии стало поднятие флагов под звуки гимна России.

Детей ждет насыщенная программа со спортивными соревнованиями, творческими мастер-классами, играми. Также впереди творческие мастерские по созданию костюмов и вечерние представления, визитки на морскую тематику и конкурс «Русалка и Тритон лагеря».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу лагеря «Литвиново» и пообщался с отдыхающими там детьми.