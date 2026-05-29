«Мосавтодор» посетил выставку стройтехники в «Крокус Экспо»

Руководитель ГБУ МО «Мосавтодор» Казбек Хадиков вместе с коллегами посетил выставку строительной техники и технологий CTT Expo, которая проходит в МВЦ «Крокус Экспо». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе осмотра масштабной экспозиции, собравшей ведущих производителей спецтехники, представители «Мосавтодора» выполнили несколько важных задач. Они оценили технику, которая сейчас находится в процессе закупки, внимательно изучили новейшие разработки и передовые технологические решения в отрасли, а также выделили ряд экспонатов, потенциально подходящих для включения в парк техники организации.

Казбек Хадиков подчеркнул значимость подобных мероприятий для дорожной отрасли. По его словам, участие в выставке помогает специалистам быть в курсе последних тенденций и инноваций. Это напрямую влияет на повышение эффективности и качества выполняемых задач. Среди ключевых целей — сократить время зимних уборочных работ, снизить эксплуатационные затраты и улучшить качество укладки асфальтобетонных покрытий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.