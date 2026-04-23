«7,4 млн рублей прибыли»: как Яна Рудковская зарабатывает на своем бренде косметики

Яна Рудковская, продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко, давно перестала ассоциироваться только со светской хроникой и шоу-бизнесом. Оказывается, она не менее успешна и в коммерции.

Как пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», косметический бренд Рудковской принес своей владелице за отчетный период 7,4 млн рублей чистой прибыли. И это при том, что общая выручка компании составила внушительные 87 млн рублей.

Сама Рудковская, комментируя успех своего бизнеса, подчеркнула, что у нее эксклюзивное производство, а первая партия продукции была очень быстро распродана на маркетплейсах. По ее словам, спрос на косметику превысил ожидания, и теперь она планирует расширять линейку и наращивать объемы. Примечательно что Рудковская лично контролирует все этапы создания продуктов — от разработки формулы до упаковки.

Ранее сообщалось, что Яну Рудковскую высмеяли за фотошоп на снимках с Мальдив.