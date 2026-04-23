Чай в пакетиках назвали опасным: какую внезапную угрозу может нести повсеместный домашний напиток

Обычные чайные пакетики могут выделять миллиарды частиц микропластика в каждую чашку, пишет Daily Mail со ссылкой на анализ научных работ, опубликованный в журнале Food Chemistry. Речь идет о микропластике и нанопластике, которые образуются при заваривании, особенно в горячей воде.

По данным ученых, один пакетик способен выделять до 14,7 млрд мельчайших частиц. Особенно высокие показатели зафиксированы у нейлоновых и перерабатываемых пакетиков, которые разрушаются под действием температуры.

Исследователи подчеркивают, что такие частицы могут накапливаться в организме и проникать в ткани. Лабораторные данные указывают на возможные механизмы вреда — например, окислительный стресс, который связан с повреждением клеток и ДНК.

«Все напитки на основе чая содержат микропластик, но пакетики являются крупнейшим источником», — отмечается в работе.

Эксперты советуют снижать риск простыми способами: переходить на листовой чай, выбирать бумажные пакетики и избегать разогрева напитка в микроволновке.

При этом ученые уточняют, что влияние микропластика на здоровье человека до конца не изучено и требует дальнейших исследований.