Московская область нарастила объем производства сухих молочных смесей для детей раннего возраста

По итогам 10 месяцев 2024 года в Подмосковье произвели 24,4 тысячи тонн сухих молочных смесей для детей на смешанном и искусственном вскармливании, что на 10% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.