Московская область нарастила объем производства сухих молочных смесей для детей раннего возраста
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По итогам 10 месяцев 2024 года в Подмосковье произвели 24,4 тысячи тонн сухих молочных смесей для детей на смешанном и искусственном вскармливании, что на 10% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В 2023 году региональные производители выпустили 22 тысячи тонн. В ведомстве уточнили, что Подмосковье удерживает первое место в России по объемам выпуска этой продукции. На долю области приходится 85% детских смесей, представленных в ассортименте компаний Центрального федерального округа, и 55% — в целом по стране.
Среди крупных производителей детского питания в Подмосковье находятся АО «Детское питание «Истра-Нутриция», ЗАО «Инфаприм», ООО «Молочный завод «Наро-Фоминский», ООО «Фармалакт».
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