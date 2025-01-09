Московская область нарастила объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса

Подмосковье нарастило объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса, в 2024 году региональные производители достигли рекордных результатов сразу по нескольким видам продукции в сравнении с показателями последних шести лет. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, по итогам прошлого года объем экспорта рапсового масла в стоимостном выражении увеличился на 400%, зернобобовых культур — на 170%, соевого масла — на 125%, меда — на 97%. Кроме того, объем отправленных за границу прочих масличных семян нарастили на 93%, кукурузы — на 92%, подсолнечного масла — на 73%. Рост затронул сахарные продукты, пшеницу, свинину и другие товары. В ведомстве уточнили, что продукцию агропромышленного комплекса поставляют в порядка 90 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.