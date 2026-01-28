Московская область нарастила объемы производства творога

В период с января по ноябрь 2025 года в Подмосковье произвели более 34,5 тыс. тонн творога, что на 2% больше показателя предыдущего года, регион занимает первое место в России по объемам выпуска этого продукта. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.