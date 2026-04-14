Московская область поможет предпринимателям с сертификацией и разработкой конструкторской документации

В Московской области стартовала важная инициатива по поддержке малого и среднего бизнеса — предприниматели региона могут получить существенную финансовую помощь на оформление разрешительной документации и разработку конструкторских решений. Программа, реализуемая центром «Мой бизнес» при содействии Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, призвана облегчить выход компаний на новые рынки и повысить конкурентоспособность региональной продукции. Проект входит в рамки национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ключевое преимущество программы — возможность компенсировать значительную часть затрат, связанных с выходом продукции на рынок. В рамках первого направления поддержки бизнес получает комплексное содействие в вопросах сертификации и оформления разрешительных документов. Это особенно актуально для компаний, которые стремятся подтвердить качество и безопасность своих товаров в соответствии с действующими стандартами. Предприниматели смогут рассчитывать на помощь в разработке технических условий, проведении лабораторных испытаний, подготовке и регистрации деклараций о соответствии, оформлении сертификатов и получении прочей необходимой документации. При этом государство готово возместить до 85% расходов, но не более 500 тыс. руб. Такая мера позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на предприятия, особенно на старте их деятельности или при запуске новых продуктовых линеек.

Второе направление программы ориентировано на компании, планирующие модернизацию производства или разработку инновационных изделий. Здесь предприниматели могут получить поддержку в создании конструкторской документации для выпуска машин, узлов, агрегатов и различного оборудования, разработке промышленного дизайна и проведении реверс‐инжиниринга — процесса воссоздания технической документации на основе готового образца. Этот инструмент особенно ценен для предприятий, желающих адаптировать зарубежные решения под российские условия или усовершенствовать собственные разработки. По данной услуге компенсация еще выше: бизнес вправе возместить до 85% затрат, но не более 700 тыс. руб. Это открывает перед малыми и средними предприятиями возможности для технологического обновления без значительных первоначальных инвестиций.

Воспользоваться мерами поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Подмосковья. Основное требование к участникам — принадлежность к сфере промышленного или сельскохозяйственного производства (за исключением подакцизных товаров) либо к направлению разработки и внедрения инновационной продукции. Таким образом, программа нацелена на стимулирование технологического развития региона, укрепление производственного потенциала и повышение качества выпускаемой продукции.

Прием заявок на участие в программе открыт в ограниченный период — с 10 по 20 апреля. Чтобы стать участником, предпринимателю необходимо подать онлайн‐заявку.

Получить исчерпывающую информацию о программе можно на инвестиционном портале Московской области. Кроме того, предприниматели могут обратиться за консультацией по телефону 0150. Звонки принимаются с мобильных телефонов в будние дни с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.