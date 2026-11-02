Московская область присоединилась к федеральной акции «Пирог на четвертое»

Идея акция родилась в сообществе «Мастерской новых медиа». Проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев отметил, что в основе проекта — идея объединения людей через понятные ритуалы. Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что акция — это повод собраться вместе с близкими и подарить друг другу тепло и заботу. Телеведущая Тутта Ларсен добавила, что акция имеет большое значение как педагогический опыт, для общения с детьми.

Фото: [ ТАСС ]

К акции уже присоединились разные регионы страны, включая Подмосковье. К примеру, представители филиала госфонда «Защитники Отечества» в Наро-Фоминске уже начали угощать пирогами своих подопечных. Так, социальный координатор фонда Замира Карурова испекла дагестанский пирог — табасаранский чуду. В Кантемировской дивизии лакомились русским пирогом, татарской самсой и дагестанским чак-чаком.

Для участия в акции нужно испечь или купить пирог и угостить им своих близких или отвезти выпечку на фронт или в подшефные организации. Затем нужно рассказать об этом в социальных сетях, используя хештег #ПирогНаЧетвертое.

Подробная информация об акции доступна здесь.