Московская область присоединилась к федеральной акции «Пирог на четвертое»
Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в акции «Пирог на четвертое»
Фото: [Медиасток.рф]
Московская область присоединилась к федеральной акции «Пирог на четвертое». Проект приурочен ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.
Идея акция родилась в сообществе «Мастерской новых медиа». Проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев отметил, что в основе проекта — идея объединения людей через понятные ритуалы. Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что акция — это повод собраться вместе с близкими и подарить друг другу тепло и заботу. Телеведущая Тутта Ларсен добавила, что акция имеет большое значение как педагогический опыт, для общения с детьми.
Фото: [ТАСС]
К акции уже присоединились разные регионы страны, включая Подмосковье. К примеру, представители филиала госфонда «Защитники Отечества» в Наро-Фоминске уже начали угощать пирогами своих подопечных. Так, социальный координатор фонда Замира Карурова испекла дагестанский пирог — табасаранский чуду. В Кантемировской дивизии лакомились русским пирогом, татарской самсой и дагестанским чак-чаком.
Для участия в акции нужно испечь или купить пирог и угостить им своих близких или отвезти выпечку на фронт или в подшефные организации. Затем нужно рассказать об этом в социальных сетях, используя хештег #ПирогНаЧетвертое.
Подробная информация об акции доступна здесь.