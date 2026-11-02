Под Киевом вооруженные люди заперли в подвале 40 человек

В Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные мужчины удерживают в подвале около 40 человек. Об этом сообщает УНИАН.

По данным издания, на место вызвали скорую, но мужчины, которых называют владельцами здания, не пустили медиков внутрь. Одна из медработниц рассказала полицейским, что ей прислали видео из подвала. На кадрах люди находятся в критическом состоянии, а у одного из них, предположительно, наружу торчит кишка.

Из здания попытались сбежать двое неизвестных мужчин. Их попытались задержать граждане, находившиеся на месте, из-за чего началась драка с участием полицейских. Одному из правоохранителей нанесли увечья кастетом по лицу. После этого появилась информация о гибели одного из заложников. На кадрах УНИАН показана медработница, которая на коленях умоляла полицию пропустить ее в здание, но они отказались нарушить оцепление.

Издание также сообщает: в сторону собравшихся очевидцев распылили пену. Затем появились кадры применения слезоточивого газа. По словам очевидцев, людей травят, а полицейские ходят и ничего не могут сделать. При этом украинское издание ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах называет информацию о 40 заложниках фейком. По их данным, в здании находится один человек, предположительно самовольно оставивший часть.

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