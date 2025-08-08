Московская область сохранила лидерство по производству мороженого в России

Подмосковье продолжает занимать первое место среди регионов России по объему производства мороженого, в первом полугодии 2025 года местные предприятия выпустили 45,1 тыс. тонн этого десерта. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На долю подмосковной продукции приходится 43,5% от рынка Центрального федерального округа и 13,5% – от общероссийского рынка. Среди крупных производителей в Подмосковье – фабрика «Фронери Рус» (торговые марки «48 копеек», Milka, Oreo, Alpen Gold и Nestle), компания «Чистая линия», Дмитровский молочный завод, Богородский хладокомбинат и другие.

